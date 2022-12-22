Курс рубля резко вырос

Курс доллара опустился ниже 69 рублей, а курс евро упал до 73 рублей

В ходе вечерних торгов 22 декабря на Московской бирже рубль резко укрепился по отношению к доллару и евро. Так, курс американской валюты опустился ниже 69 рублей, а европейской — ниже 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке курс доллара снизился до 68,87 рубля, упав с пикового значения за день более чем на три процента. По состоянию на 17:55 американская валюта немного отыграла падение, поднявшись до 69,6 рубля. Курс евро в нижней точке достигал 73,09 рубля, а к моменту написания материала вырос до 73,8 рубля.

До середины торговой сессии рубль продолжал дешеветь: так, курс доллара рос выше 72 рублей, приблизившись к восьмимесячному максимуму, а курс евро впервые с 27 апреля поднялся выше 77 рублей. Основной причиной динамики российской валюты в последние недели стало вступление в силу потолка цен на морские поставки российской нефти, поддержанного странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией, а также эмбарго ЕС. С 5 декабря доллар и евро прибавили более десяти рублей, российская валюта потеряла почти 20 процентов.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснил «Интерфаксу», что к резкому снижению валют по отношению к рублю, скорее всего, привело большое количество спекулятивных позиций, а также техническая перекупленность ключевых валютных пар.