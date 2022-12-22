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08:24, 22 декабря 2022Экономика

Курс доллара подобрался к 72 рублям

Курс доллара подобрался к 72 рублям, евро поднялся выше 76,5 рубля

Фото: Igal Ness / Unsplash

В начале торгов на Московской бирже в четверг, 22 декабря, рубль продолжает снижение последних дней. Курс доллара впервые с апреля превысил 71 рубль и подобрался к отметке 72 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 8:20 американская валюта торгуется на уровне 71,68 рубля, на максимуме она доходила до 71,86 рубля. Евро поднимался до 76,6 рубля. Обе валюты прибавляют более четырех процентов.

Основной причиной резкого снижения курса рубля остается вступившие в силу европейское эмбарго на морские поставки российской нефти и потолок цен, введенный группой G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией, введенные 5 декабря.

С момента начала боевых действий на Украине в феврале этого года курс российского рубля в первую очередь определяется соотношением потоков импорта и экспорта, причем в случае экспорта речь идет в первую очередь о нефтегазовых доходах. Западные санкции привели к ограничению поставок в Россию ряда товаров, что обеспечило торговый профицит и снизило интерес к доллару и евро. К тем же результатам привели ограничения на движение капитала со стороны Центробанка.

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Платон Щукин
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