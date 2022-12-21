Экспорт нефти из России начал снижаться на фоне эмбарго ЕС

«Ъ»: экспорт нефти из России в декабре упал на 11% на фоне эмбарго ЕС и потолка цен

Экспорт нефти из России за две с половиной недели декабря снизился более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым месяцем на фоне эмбарго Европейского союза (ЕС) и потолка цен на нефть. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, экспорт черного золота в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю упал на 11 процентов, до примерно 560 тысяч тонн в сутки, уточнил собеседник издания. Однако, эффект от санкций пока не слишком заметен, поскольку нефтяники переориентировали поставки ЕС на азиатские рынки, пишет «Ъ». Кроме того, в течение переходного периода в 45 дней отгрузка топлива возможна без применения потолка цен по тем сделкам, которые были заключены до 5 декабря.

По оценкам экспертов, добыча в России начнет снижаться с января следующего года из-за экспортных ограничений. Специалисты допускают, что она останется на низких уровнях до весны 2023 года.

5 декабря в ЕС начало действовать эмбарго на ввоз сырой российской нефти по морю. В тот же день в Австралии, странах ЕС и «Большой семерки» заработало правило о предельной цене закупки нефти российского происхождения, которая поставляется в третьи страны по морю. Ее установили на уровне 60 долларов за баррель.