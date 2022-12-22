Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:09, 22 декабря 2022Экономика

Курс евро превысил 77 рублей

Курс евро превысил 77 рублей впервые с 27 апреля

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 22 декабря, курс евро впервые с 27 апреля поднялся выше 77 рублей. С начала дня он прибавил 1,8 процента, свидетельствуют данные площадки.

Доллар также растет, преодолев отметку в 72 рубля, на максимуме он доходил до 72,37 рубля. Индекс Мосбиржи растет на 0,76 процента, до 2132 пункта, а индекс РТС падает на 1,17 процента до 929 пунктов.

Основной причиной динамики российской валюты в последние недели стало вступление в силу потолка цен на морские поставки российской нефти, поддержанного странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией, а также эмбарго ЕС. С 5 декабря доллар и евро прибавили более десяти рублей, российская валюта потеряла почти 20 процентов.

С весны 2022 года, на фоне введенных западными странами ограничений по импорту и ответных мер Центробанка России, курс рубля зависит от соотношения экспорта и импорта. Падение доходов экспортеров означает снижение предложения валюты на бирже, что при неизменном спросе приводит к росту курса доллара и евро.

В настоящее время Россия продолжает готовить ответ на введенный потолок цен. Меры должны быть зафиксированы в указе президента страны Владимира Путина. Тем временем поставки с отгрузкой в балтийских и черноморских портах ведутся по цене ниже потолка. На востоке страны партии сорта ESPO уходят дороже предельных 60 долларов за баррель, однако и там владельцы танкеров начинают отказываться от перевозки слишком дорого сырья. В частности, такое решение приняла китайская China Cosco Shipping Corp, один из крупнейших операторов в регионе.

Курс доллара от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Лукашенко заподозрил соседние страны в возможной агрессии против Белоруссии
Кремль рассказал о докладе Медведева о поездке в Китай
Соратники основателя FTX признали вину в мошенничестве
Кремль связал поездку Зеленского в США с желанием Вашингтона воевать с Москвой
Дробыш назвал лучшее место на Земле
В России описали последствия захвата западной военной техники
В Кремле прокомментировали удар по гостинице в Донецке
В Кремле высказались о визите Зеленского в США
Кремль заявил об обязанности чиновников посещать Донбасс
В МИД назвали суммарные военные расходы США и ЕС на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.