Курс евро превысил 77 рублей впервые с 27 апреля

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 22 декабря, курс евро впервые с 27 апреля поднялся выше 77 рублей. С начала дня он прибавил 1,8 процента, свидетельствуют данные площадки.

Доллар также растет, преодолев отметку в 72 рубля, на максимуме он доходил до 72,37 рубля. Индекс Мосбиржи растет на 0,76 процента, до 2132 пункта, а индекс РТС падает на 1,17 процента до 929 пунктов.

Основной причиной динамики российской валюты в последние недели стало вступление в силу потолка цен на морские поставки российской нефти, поддержанного странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией, а также эмбарго ЕС. С 5 декабря доллар и евро прибавили более десяти рублей, российская валюта потеряла почти 20 процентов.

С весны 2022 года, на фоне введенных западными странами ограничений по импорту и ответных мер Центробанка России, курс рубля зависит от соотношения экспорта и импорта. Падение доходов экспортеров означает снижение предложения валюты на бирже, что при неизменном спросе приводит к росту курса доллара и евро.

В настоящее время Россия продолжает готовить ответ на введенный потолок цен. Меры должны быть зафиксированы в указе президента страны Владимира Путина. Тем временем поставки с отгрузкой в балтийских и черноморских портах ведутся по цене ниже потолка. На востоке страны партии сорта ESPO уходят дороже предельных 60 долларов за баррель, однако и там владельцы танкеров начинают отказываться от перевозки слишком дорого сырья. В частности, такое решение приняла китайская China Cosco Shipping Corp, один из крупнейших операторов в регионе.