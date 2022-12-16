Россия начала исполнять требования потолка цен

FT: Россия начала подтверждать поставки нефти за рубеж согласно требованиям потолка цен

Поставки российской нефти в Индии ведутся в соответствии с требованиями потолка цен на нефть, введенными странами G7, Евросоюзом, Австралией и Норвегией. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

После вступления санкций в силу российские компании стали подтверждать продажу нефти зарубежным компаниям по цене ниже установленной предельной стоимости в 60 долларов за баррель. Газета обнаружила как минимум семь танкеров, исполняющих такие контракты. Застрахованные западными компаниями суда направляются в Индию и загружены в общей сложности примерно пятью миллионами баррелей нефти. Подтверждение от западных страховщиков газете предоставил оператор одного из перевозящих российскую нефть судов Ruby Phoenix — сингапурская компания Essential. Ее представитель заявил, что имеет документ от контрагентов о том, что грузы соответствуют нормам, регулирующим потолок цен.

Согласно новым ограничениям, транспортирующие российскую нефть суда могут получить доступ к западным услугам только если подтвердят, что топливо было закуплено ниже установленного ценового потолка. Издание отмечает, что на прошлой неделе два танкера внесли ряд изменений в страховку, что позволило им продолжать участвовать в торговле.

Газета также обратила внимание, что аналогичных контрактов, подтверждающих легальность поставки российской нефти с учетом санкций, может быть больше. По данным издания, в перевозке российской нефти задействованы ещё как минимум три имеющих западную страховку танкера, на борту которых в совокупности находятся 1,6 миллиона баррелей нефти. Однако достаточных доказательств, что в данных контрактах учитывается предельная цена, газета предоставить пока не может.

Россия неоднократно заявляла, что примет ответные меры на введенный потолок цен, однако пока официального решения принято не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что соответствующий указ опубликуют в ближайшее время. Предположительно упоминание в контрактах потолка как ценового условия должно препятствовать продаже нефти, однако любой запрет на сделку может отменить правительство.

Накануне стало известно, что Индия приобретает российскую нефть марки Urals по цене значительно ниже потолка цен, так что с учетом транспортировки, страховки и пошлин в некоторых случаях доход поставщиков оказывается ниже себестоимости. Об этом свидетельствует снижение средней стоимости Urals к эталонной марке Brent в декабре на 12-15 долларов по сравнению c зафиксированными скидками в 5–8 долларов в октябре и 10–11 долларов в ноябре.