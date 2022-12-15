Россия продала нефть Индии по цене ниже предельной

Reuters: Россия продала в Индию нефть Urals по значительно ниже предельной цене $60

Индия, крупнейший покупатель нефти из России, приобрела российскую нефть марки Urals по цене значительно ниже предела, установленного странами Запада — за 60 долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Средняя стоимость нефти марки Urals к Brent в декабре снизилась на 12–15 долларов за баррель в сравнении c зафиксированными в октябре 5–8 долларов и 10–11 долларов в ноябре. Это означает, что в некоторых случаях российская нефть продается на 12–15 долларов дешевле себестоимости, отмечает Reuters.

По информации источников, эмбарго на нефть вынудило Россию соревноваться с поставщиками топлива из Азии, Европы и Ближнего Востока, поэтому властям ничего не остается, кроме понижения цены.

Ранее страны G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения вступили в силу с 5 декабря. Спустя три дня к ним присоединилась Норвегия.

