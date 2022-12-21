Последствия введения потолка цен на нефть из России оценили

Аналитик Демидов заявил о снижении цены на нефть из России на 5-15 долларов за баррель

После введения потолка цен российская нефть стала продаваться на 5-15 долларов за баррель дешевле, отметил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Экспорт нефти из России по морю в первую неделю после введения эмбарго просел на 24 процента по отношению к объемам продаж за неделю до введения эмбарго, но одновременно с этим данные объемы выше на почти 40 процентов, чем в тот же период в 2021 года», — заметил аналитик.

Одновременно с этим эмбарго и потолок цены, по словам Демидова, все же оказывают давление на российские поставки. Россия продает нефть с большим дисконтом к смеси Brent — до 40 долларов, то есть, цена барреля российской нефти стоит около 40 долларов, что, как заметил аналитик, меньше на 5-15 долларов, чем стоимость российской нефти до введения потолка цены.

«Можно предположить, что потери российских компаний могут составить до 30 миллионов долларов в сутки при условии транспорта 2,5 миллиона баррелей в день. В текущей ситуации компенсировать вряд ли удастся, так как покупатель не будет покупать российскую нефть без дисконта стараясь максимизировать свои прибыли», — считает Демидов.

Экспорт нефти из России за две с половиной недели декабря снизился более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым месяцем на фоне эмбарго Европейского союза (ЕС) и потолка цен на нефть. Об этом сообщает «Коммерсантъ».