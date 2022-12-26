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13:23, 26 декабря 2022Экономика

Центробанк поспорил с Минфином из-за причин снижения курса рубля

Зампред Центробанка Заботкин назвал причиной снижения курса рубля падение цен на нефть

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Декабрьское ослабление курса рубля связано со снижением цен на российскую нефть, то есть с ухудшением внешних условий. Такую причину в интервью РБК назвал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

При этом зампред Центробанка подчеркнул, что курс национальной валюты по-прежнему колеблется в том диапазоне, что наблюдался с конца мая, и реагирует на те же причины, а именно на падение доходов экспортеров.

Таким образом Заботкин вступил в заочный спор с министром финансов России Антоном Силуановым. На прошлой неделе министр заявил, что резкое ослабление рубля связано с ростом импорта, а вот введение ограничений на нефть и газ почти никакого влияния на экспорт не оказывает.

При этом сам Минфин до этого сообщил, что средняя стоимость российской нефти в период с 15 ноября по 14 декабря составила 57,49 доллара за баррель, что значительно ниже значений в прошлые периоды (в октябре — 70,62 доллара за баррель).

Курс доллара от TradingView

Кроме того, падение цен на нефть после вступления 5 декабря в силу потолка цен признал вице-премьер Александр Новак. По его оценке, ситуация выправится в пределах четырех месяцев, когда будут налажены новые логистические направления.

С 5 декабря курс доллара вырос на десять рублей, превысив значение 72 рубля, после чего 22 декабря подешевел сразу на 3,5 рубля. По состоянию на 13:10 в понедельник, 26 декабря, он торгуется на уровне 68,36 рубля.

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Платон Щукин
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