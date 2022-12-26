В России оценили сроки повышения цен на свою нефть

Вице-премьер Новак спрогнозировал снижение скидок на российскую нефть через четыре месяца

Цены на российскую нефть повысятся примерно через четыре месяца, как было и в первом полугодии 2022 года, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Александр Новак. Таким образом он прокомментировал резкое увеличение дисконта российского сорта Urals по отношению к эталонному сорту Brent.

По его словам, рост скидок был неизбежным из-за необходимости перенаправлять поставки, что делает маршруты длиннее. После формирования новой логистики для крупных дисконтов не останется повода.

Новак напомнил, что в марте-апреле Urals продавался значительно дешевле Brent, но в следующие четыре месяца дисконт сократился в два раза. Таким же образом цены должны вести себя и в этот раз.

Скидки на российскую нефть резко выросли после 5 декабря, когда вступил в силу потолок цен, введенный странами G7, Евросоюзом и Австралией и поддержанный Норвегией и Швейцарией. Свое влияние оказало и эмбарго на морские поставки ЕС, введенное в тот же день.

Российские власти обещали ввести предпринять ответные меры в случае введения потолка цен на нефть, но по состоянию на утро 26 декабря, спустя три недели, соответствующее решение еще не принято. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал, что Владимир Путин подпишет указ до 18 декабря. Позднее сам глава государства перенес срок на 26-27 декабря.