Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:46, 22 декабря 2022Экономика

Назван срок отката курса доллара после роста

Экономист Беляев спрогнозировал откат курса доллара после Нового года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Несмотря на неустойчивый информационный фон, стремительный рост доллара не может продолжаться бесконечно, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал сроки отката курса, а также назвал его предельные значения.

«Может быть, даже до Нового года начнется откат, а после Нового года, на мой взгляд, начнется совершенно точно откат назад, и откатится до прежних позиций, чуть-чуть выше стартовых, с которых он начал стремительное движение наверх — это где-то 63–64 рубля», — поделился Беляев.

Темпы роста валюты слишком высокие, отметил экономист. Это указывает на то, что курс растет за счет ажиотажного спроса, который подстегивается различными информационными поводами.

Предел, после которого начнется откат, по его мнению, составит 75–80 рублей за доллар. «Рубль уже достигал тех пределов весной, это те отметки, которые он уже однажды проходил. Если бы он их не проходил, этот ажиотаж закончился бы намного раньше», — высказался аналитик.

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 22 декабря, рубль продолжил снижение. Курс доллара превысил 72 рубля, евро — 77.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Кремль рассказал о докладе Медведева о поездке в Китай
Ветер на Марсе оказался достаточно сильным для ветряных турбин
Центробанк продаст «Открытие» ВТБ
В Кремле сообщили о продолжении согласования ответа на потолок цен
Соратники основателя FTX признали вину в мошенничестве
Кремль связал поездку Зеленского в США с желанием Вашингтона воевать с Москвой
Дробыш назвал лучшее место на Земле
В России описали последствия захвата западной военной техники
В Кремле прокомментировали удар по гостинице в Донецке
В Кремле высказались о визите Зеленского в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.