Назван срок отката курса доллара после роста

Экономист Беляев спрогнозировал откат курса доллара после Нового года

Несмотря на неустойчивый информационный фон, стремительный рост доллара не может продолжаться бесконечно, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал сроки отката курса, а также назвал его предельные значения.

«Может быть, даже до Нового года начнется откат, а после Нового года, на мой взгляд, начнется совершенно точно откат назад, и откатится до прежних позиций, чуть-чуть выше стартовых, с которых он начал стремительное движение наверх — это где-то 63–64 рубля», — поделился Беляев.

Темпы роста валюты слишком высокие, отметил экономист. Это указывает на то, что курс растет за счет ажиотажного спроса, который подстегивается различными информационными поводами.

Предел, после которого начнется откат, по его мнению, составит 75–80 рублей за доллар. «Рубль уже достигал тех пределов весной, это те отметки, которые он уже однажды проходил. Если бы он их не проходил, этот ажиотаж закончился бы намного раньше», — высказался аналитик.

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 22 декабря, рубль продолжил снижение. Курс доллара превысил 72 рубля, евро — 77.

