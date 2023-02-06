Аналитики предсказали сохранение ключевой ставки Центробанка на прежнем уровне

«Российская газета»: Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% третий раз подряд

Аналитики, опрошенные «Российской газетой» предсказали сохранение ключевой ставки Центробанка на прежнем уровне 7,5 процента в третий раз подряд.

В пятницу, 10 февраля, совет директоров по денежно-кредитной политике соберется на первое в 2023 году заседание. Снижения ключевой ставки не ожидается из-за высоких рисков ускорения инфляции.

«На наш взгляд, усилившееся влияние проинфляционных рисков будет препятствовать снижению ключевой ставки, при этом ее повышение сейчас также маловероятно, но ЦБ может дать сигнал, что вероятность такого решения в ближайшие месяцы может возрасти», — пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Она отметила, что на решение регулятора также влияют факторы неопределенности, такие как ситуация в мировой экономике, в том числе из-за вступивших в силу санкций против нефтегазового сектора, а также потребительское поведение.

Эксперты прогнозируют, что в 2023-2025 году ключевая ставка Центробанка будет постепенно снижаться до шести процентов по мере сокращения инфляционных рисков.

Повышение ставки старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов на фоне неопределенных перспектив восстановления спроса назвал излишним.

Ранее аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал предопределяющие курс рубля в феврале события. По его словам, курс российской валюты будет зависеть от готовящегося десятого пакета санкций Европейского союза (ЕС).

