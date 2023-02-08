В правительстве прокомментировали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке

Правительство назвало вбросом статью Bloomberg о давлении на Центробанк по ключевой ставке

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал статью агентства Bloomberg о давлении российского правительства на Центробанк (ЦБ) по вопросу понижения ключевой ставки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство и ЦБ находятся в постоянном контакте, структуры действуют «в рамках своих полномочий и функционала». При этом вопросы выработки мер поддержки экономики в условиях санкций обсуждаются совместно.

Представитель премьер-министра подчеркнул, что подобные публикации являются вбросом и спекуляцией, цель которых — повлиять на развитие ситуации в экономике.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому кабмин России оказывает давление на ЦБ, призывая дать рынку сигналы о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики накануне заседания ЦБ 10 февраля. По информации источников, чиновники хотят добиться от регулятора более явного намека о потенциальном снижении ключевой ставки в конце года.