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01:20, 8 февраля 2023Экономика

В правительстве прокомментировали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке

Правительство назвало вбросом статью Bloomberg о давлении на Центробанк по ключевой ставке

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал статью агентства Bloomberg о давлении российского правительства на Центробанк (ЦБ) по вопросу понижения ключевой ставки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство и ЦБ находятся в постоянном контакте, структуры действуют «в рамках своих полномочий и функционала». При этом вопросы выработки мер поддержки экономики в условиях санкций обсуждаются совместно.

Представитель премьер-министра подчеркнул, что подобные публикации являются вбросом и спекуляцией, цель которых — повлиять на развитие ситуации в экономике.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому кабмин России оказывает давление на ЦБ, призывая дать рынку сигналы о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики накануне заседания ЦБ 10 февраля. По информации источников, чиновники хотят добиться от регулятора более явного намека о потенциальном снижении ключевой ставки в конце года.

Марина Совина
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