В российском регионе рассказали о росте цен на топливо на 40 процентов

Аграрии Ставрополья пожаловались на подорожание дизтоплива на 40 % и его дефицит

Сельхозпроизводители Ставропольского края столкнулись с резким ростом цен на топливо и дефицитом в разгар уборки урожая. Об этом говорится в письме председателя Ассоциации садоводов и питомниководов Ставропольского края Айдына Ширинова в Совет Федерации, которое он разместил в своем Telegram-канале.

По его данным, с начала лета цены на дизельное топливо для аграриев выросли на 40 процентов. Однако главной проблемой в последнее время стал дефицит. Достать топливо можно только на нефтебазах Волгоградской области, потому что в самом регионе его не осталось. На текущий момент сельхозпроизводители обеспечены дизелем на 40 процентов.

Ширинов напомнил, что садоводы собирают и везут урожай, им нужно закладывать новые интенсивные сады осенью. Перебои в этих процессах прямо скажутся на результатах деятельности в следующем году.

При этом глава ассоциации напомнил, что нестабильность поставок и рост цен на горюче-смазочные материалы накладываются на высокую стоимость кредитов и подорожание удобрений и средств защиты растений. Он подчеркнул, что инвестиции в отрасль поставлены под вопрос, ведь в новых условиях проекты становятся нерентабельными.

«Я не помню, когда последний раз был такой дефицит топлива и именно тогда, когда полевые работы в разгаре. Сейчас, когда топлива нет на нефтебазах, все пытаются его где-то найти и запастись впрок, кто-то находит в соседних регионах, хотя и там у аграриев такие же проблемы», — объяснил Ширинов в комментарии «Коммерсанту».

Следствием нынешнего положения дел, пояснил он, станет сначала срыв инвестпроектов, а потом значительное подорожание конечной продукции.

В начале месяца Минэнерго пообещало за две недели решить проблему с топливом. Во вторник, 5 сентября, стало известно о попытке ведомства обсудить с нефтяными компаниями изменение демпферного механизма, чтобы откатить изменения, вступившие в силу 1 сентября. В свою очередь, Минфин выступает против, поскольку такое решение приведет к дополнительным расходам бюджета на сумму порядка 50 миллиардов рублей ежемесячно.