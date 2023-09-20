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15:08, 20 сентября 2023Экономика

Оптовые цены на топливо в России рухнули

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России резко упали

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В среду, 20 сентября, стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) синхронно снизилась, а цена на бензин АИ-95 упала сразу на 5,06 процента, до 69 272 рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Бензин АИ-92 и летнее дизельное топливо подешевели на 3,98 процента (65 651 рубль) и на 2,12 процента (73 447 рублей) соответственно. При этом для дизеля это первое с конца августа падение, до этого топливо обновляло рекорды каждый день.

Цена на топливо для реактивных двигателей рухнула на 11 процентов, до 68 812 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 4,06 процента, до 28 509 рублей, а мазут топочный — на 0,82 процента, до 37 635 рублей.

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Такая динамика наблюдается на фоне информации о возможном введении заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов в размере 250 долларов за тонну (сейчас для светлых нефтепродуктов она составляет 6,4 доллара). Не исключен и вариант полного временного запрета экспорта.

В среду первый замминистра энергетики Павел Сорокин на пленарном заседании Госдумы заявил, что вскоре со стороны правительства последуют радикальные шаги для борьбы с высокой стоимостью топлива и его дефицитом, на который в последний месяц жалуются регионы.

По его словам, с точки зрения объемов перебоев нет, а ситуация исправится в течение нескольких дней. Что именно задумали власти, Сорокин не уточнил. Вместе в тем в конце августа Минэнерго обещало, что ситуация нормализуется за две недели.

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    Платон Щукин
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