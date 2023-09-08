В Госдуме предложили установить потолок цен на бензин

ЛДПР подготовила законопроект о предельно допустимой розничной цене на топливо

ЛДПР подготовила и внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий потолок розничных цен на бензин. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий сообщил в беседе с «Известиями».

Фракция предложила зафиксировать порядок определения предельно допустимых цен на топливо, выше которых его нельзя будет продавать конечным потребителям. Глава думской фракции пояснил, что стоимость топлива влияет на конечные цены практически всех товаров и услуг, и в результате их повышения расходы населения существенно увеличиваются. «Для ЛДПР в приоритете, чтобы цены снизились для граждан», — заявил Слуцкий.

В ЛДПР добавили, что правительство страны старалось сдержать рост цен на бензин ниже уровня инфляции, однако этот порог уже превышен. С начала 2023 года стоимость топлива выросла почти на восемь процентов. Введение механизма потолка цен поможет защитить экономические интересы россиян и общества в целом, отметили в партии.

6 сентября в правительство и администрацию президента России был внесен законопроект Минэнерго о запрете серого экспорта бензина и дизельного топлива, разрешающий поставки за рубеж только нефтеперерабатывающим заводам. Замглавы ведомства Павел Сорокин заявил, что причиной роста внутренних цен и дефицита топлива в ряде регионов стало поведение недобросовестных игроков на рынке — мелких трейдеров, нефтебаз. Они покупают бензин и дизель по внутренним ценам на бирже, а далее везут на экспорт.