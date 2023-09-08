Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:46, 8 сентября 2023Экономика

В Госдуме предложили установить потолок цен на бензин

ЛДПР подготовила законопроект о предельно допустимой розничной цене на топливо

Фото: engin akyurt / Unspalsh

ЛДПР подготовила и внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий потолок розничных цен на бензин. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий сообщил в беседе с «Известиями».

Фракция предложила зафиксировать порядок определения предельно допустимых цен на топливо, выше которых его нельзя будет продавать конечным потребителям. Глава думской фракции пояснил, что стоимость топлива влияет на конечные цены практически всех товаров и услуг, и в результате их повышения расходы населения существенно увеличиваются. «Для ЛДПР в приоритете, чтобы цены снизились для граждан», — заявил Слуцкий.

Материалы по теме:
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
24 августа 2023

В ЛДПР добавили, что правительство страны старалось сдержать рост цен на бензин ниже уровня инфляции, однако этот порог уже превышен. С начала 2023 года стоимость топлива выросла почти на восемь процентов. Введение механизма потолка цен поможет защитить экономические интересы россиян и общества в целом, отметили в партии.

6 сентября в правительство и администрацию президента России был внесен законопроект Минэнерго о запрете серого экспорта бензина и дизельного топлива, разрешающий поставки за рубеж только нефтеперерабатывающим заводам. Замглавы ведомства Павел Сорокин заявил, что причиной роста внутренних цен и дефицита топлива в ряде регионов стало поведение недобросовестных игроков на рынке — мелких трейдеров, нефтебаз. Они покупают бензин и дизель по внутренним ценам на бирже, а далее везут на экспорт.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму сбили беспилотник

    Унесенная течением после мощнейшего дождя в истории китаянка попала на видео

    Россиянам назвали трендовые стрижки на осень

    Пользователи сети раскритиковали провокационный наряд Собчак

    Обстановка на открывшейся станции метро «Физтех» в Москве попала на видео

    Участник СВО год не получал выплаты из-за фамилии, имени и отчества

    В Европарламенте назвали потери Украины

    Белорусам запретили ездить в лес

    Большинство россиян заявили об ускорении роста цен

    Генерал оценил идею провести ротацию мобилизованных в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости