В России нашли новый способ заморозить цены на бензин

«Известия»: в России предложили ограничить тарифы на транспортировку топлива

Российские власти изучают предложение о регулировании тарифов на транспортировку топлива ради остановки роста цен на заправках. Об этом говорится в письме заместителя директора департамента транспорта правительства Алексея Кайманова в Минэнерго и Минтранс, а также в письме директора департамента стратегического развития Минтранса Артура Карлова в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), на которые ссылаются «Известия».

Автором инициативы выступила ассоциация «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов). Замглавы наблюдательного совета Дмитрий Гусев объяснил, что стоимость перевозок с начала года выросла на 25 процентов, из-за чего издержки АЗС тоже увеличиваются, и они вынуждены повышать цены.

По его словам, заморозка тарифов на прошлогодних уровнях помогла бы снизить темпы роста стоимости бензина и дизельного топлива, что является одной из первостепенных задач правительства.

Для владельцев АЗС это обращение стало ответом на инициативу грузоперевозчиков, которые в те же сроки призвали ввести госрегулирование цен на дизельное топливо, чтобы зафиксировать его стоимость на уровне ниже 60 рублей за литр.

Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин заметил, что повышение транспортных тарифов объясняется совпадением многих факторов. Среди них аналитик назвал рост цен на сами автомобили, необходимое повышение зарплат, а также более дорогие ремонт и топливо. Он подчеркнул, что ограничение тарифов заставит грузоперевозчиков экономить на ремонтах и водителях, что, в свою очередь, увеличит количество поломок и ухудшит ситуацию с транспортом.

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин добавил, что топливные компании тратят на перевозку автотранспортов приблизительно 50 копеек на литр, так что причину роста цен надо искать в другом. Например, напомнил он, в рекордном росте биржевых цен на дизель и бензин.

В начале недели сообщалось, что проблемы с бензином начали возникать и в регионах Центральной России, в том числе в Тульской и Липецкой областях. До этого о дефиците говорили в основном на юге России, а также в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока.

При этом биржевые цены на топливо продолжают расти. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду, 13 сентября, вновь обновила рекорд, достигнув 68 578 рубля за тонну. Дизельное топливо поднялось до 72 146 рублей за тонну.