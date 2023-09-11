Власти рассказали об объемах «серого» экспорта топлива

Минэнерго: «серый» экспорт топлива в 2023 году составил несколько миллионов тонн

Минэнерго считает, что объем «серого» экспорта топлива из России с начала 2023 года составил несколько миллионов тонн. Об этом рассказал глава ведомства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости.

По его словам, заработать на таких поставках пытаются те компании, которые покупают бензин по цене для внутреннего рынка с учетом выплат по демпферу, а продают его за рубеж по более высокой стоимости. «Безусловно надо ограничить "серый" экспорт. В ближайшее время появится соответствующий документ. Сейчас прорабатываются детали, чтобы этот шаг имел наибольшую эффективность», — заявил министр.

Шульгинов отметил, что власти рассматривают все варианты мер для ограничения «серого» экспорта, но в приоритете находится идея создания перечня уполномоченных экспортеров топлива и поставщиков на внутренний рынок.

6 сентября в правительство и администрацию президента России был внесен законопроект Минэнерго о запрете «серого» экспорта бензина и дизельного топлива, разрешающий поставки за рубеж только нефтеперерабатывающим заводам. Замглавы ведомства Павел Сорокин выразил надежду, что рассмотрение документа не затянется. По его словам, разрешение на экспорт только для НПЗ станет «очень большой поддержкой ценам».

Ранее ЛДПР подготовила и внесла в Госдуму проект закона, устанавливающего потолок розничных цен на бензин. Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что стоимость топлива влияет на конечные цены практически всех товаров и услуг, и в результате их повышения расходы населения существенно увеличиваются. «Для ЛДПР в приоритете, чтобы цены снизились для граждан», — заявил он.

Цены на топливо в России продолжают расти с начала лета. Дизель на московских заправках в среднем за неделю с 4 по 11 сентября подорожал на 51 копейку, до 61,66 рубля за литр, сообщила Московская топливная ассоциация (МТА). При этом бензин Аи-92 с 4 по 11 сентября подорожал на 11 копеек, до 50,56 рубля, а Аи-95 — на 12 копеек, до 56,07 рубля за литр.