Уловку России для обхода нефтяных санкций раскрыли

Bloomberg: Россия намеренно меняет координаты танкеров для обхода санкций

Россия намеренно искажает координаты нефтяных танкеров для обеспечения поставок подсанкционного топлива, которое зачастую торгуется выше ценового потолка в 60 долларов за баррель, установленного западными странами. О подобной уловке сообщает Bloomberg со ссылкой на данные глобальной системы спутникового слежения.

Во второй половине сентября одно из таких судов — 800-футовый танкер Turba — после изменения геолокации в Автоматической идентификационной системе (Automatic Identification System, AIS) подобралось вплотную к другому для перекачивания сырья у южного побережья Греции. До этого случая спутниковые приборы слежения не фиксировали подобной схемы для обхода западных санкций, утверждает агентство. «Отклонение между реальным и электронным местоположениями, составляющее более четырех миль (почти 6,5 километра — прим. «Ленты.ру»), было не сбоем, а преднамеренным обманом», — заявили эксперты.

Подмена геолокации танкеров, перевозящих российскую нефть, позволяет их владельцам затруднить понимание того, откуда поступают подсанкционные грузы. Еще в мае 2023 года продолжение использования Turba после 26-летнего срока эксплуатации вызвало недовольство у ряда регулирующих органов. Помимо превышенного срока службы негативную реакцию тогда усилил тот факт, что этот танкер плавал под флагом Камеруна, который был занесен в черный список руководством Международной морской организации. Кроме того, подозрения вызвали неточные сведения о владельце Turba.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщило, что две трети российского экспорта нефти и топлива вопреки санкциям перевозят танкеры, которые застрахованы или напрямую принадлежат западным компаниям. Помощь в вывозе сырья и нефтепродуктов оказывает и так называемый теневой флот, суда которого зарегистрированы вне юрисдикции государств «Большой семерки» (G7) и способны перевозить грузы на небольшие расстояния.