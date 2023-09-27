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15:30, 27 сентября 2023Экономика

Уловку России для обхода нефтяных санкций раскрыли

Bloomberg: Россия намеренно меняет координаты танкеров для обхода санкций

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Россия намеренно искажает координаты нефтяных танкеров для обеспечения поставок подсанкционного топлива, которое зачастую торгуется выше ценового потолка в 60 долларов за баррель, установленного западными странами. О подобной уловке сообщает Bloomberg со ссылкой на данные глобальной системы спутникового слежения.

Во второй половине сентября одно из таких судов — 800-футовый танкер Turba — после изменения геолокации в Автоматической идентификационной системе (Automatic Identification System, AIS) подобралось вплотную к другому для перекачивания сырья у южного побережья Греции. До этого случая спутниковые приборы слежения не фиксировали подобной схемы для обхода западных санкций, утверждает агентство. «Отклонение между реальным и электронным местоположениями, составляющее более четырех миль (почти 6,5 километра — прим. «Ленты.ру»), было не сбоем, а преднамеренным обманом», — заявили эксперты.

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Подмена геолокации танкеров, перевозящих российскую нефть, позволяет их владельцам затруднить понимание того, откуда поступают подсанкционные грузы. Еще в мае 2023 года продолжение использования Turba после 26-летнего срока эксплуатации вызвало недовольство у ряда регулирующих органов. Помимо превышенного срока службы негативную реакцию тогда усилил тот факт, что этот танкер плавал под флагом Камеруна, который был занесен в черный список руководством Международной морской организации. Кроме того, подозрения вызвали неточные сведения о владельце Turba.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщило, что две трети российского экспорта нефти и топлива вопреки санкциям перевозят танкеры, которые застрахованы или напрямую принадлежат западным компаниям. Помощь в вывозе сырья и нефтепродуктов оказывает и так называемый теневой флот, суда которого зарегистрированы вне юрисдикции государств «Большой семерки» (G7) и способны перевозить грузы на небольшие расстояния.

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    Анатолий Акулов
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