Европейские компании уличили в помощи России с обходом санкций

CREA: две трети российского экспорта нефти и топлива перевозят западные танкеры

Западные танкеры вопреки санкциям перевозят большинство российских экспортных партий нефти и топлива. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

С середины июля Россия экспортирует нефть по цене выше установленного ЕС и G7 потолка в 60 долларов за баррель. Компаниям из стран, присоединившихся к нефтяным санкциям, запрещено перевозить и страховать партии российской нефти, если они были проданы дороже указанного предела.

Тем не менее около двух третей российских поставок нефти и нефтепродуктов по-прежнему перевозятся судами, которые принадлежат западным компаниям или застрахованы ими. Вывозить нефть России также помогает так называемый теневой флот танкеров, зарегистрированных вне юрисдикций стран, которые ввели санкции. Такие суда, как правило, перевозят нефть на более короткие расстояния, утверждают в CREA.

«Эффект от нефтяных санкций [для российской экономики] был подорван не только использованием "теневых" танкеров, но и неспособностью присоединившихся к потолку цен правительств полностью обеспечить его соблюдение и наказать нарушителей», — заключил руководитель группы CREA по связям России и Европы Исаак Леви.

Российская нефть, с начала года торговавшаяся со скидками к эталонному сорту Brent, теперь подорожала настолько, что некоторые партии стали, напротив, продавать азиатским покупателям с премией — Brent торгуется примерно по 95 долларов за баррель, а стоимость ряда российских сортов уже приблизилась к 100 долларам, заявили эксперты.

«Большая семерка», Евросоюз и их союзники ввели потолок цен на российскую нефть декабре, а на нефтепродукты — в феврале. Тем не менее в 2023 году, согласно прогнозу правительства, средняя стоимость барреля североморской марки сырья составит 83,5 доллара, а в 2024-м поднимется до отметки 85 долларов. Постепенной рост доходов от продажи нефти и топлива, однако, не спасут российский бюджет от дефицита ни в этом, ни в следующем году, прогнозируют власти.