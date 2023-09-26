Власти повысили прогноз по ценам на российскую нефть

Правительство запланировало снижение дисконта Urals к Brent до $6 за баррель

Правительство повысило прогноз цен на российскую нефть, запланировав снижение дисконта Urals к североморской марке Brent до шести долларов за баррель к 2026 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Согласно обновленной оценке властей, в 2023-м средняя экспортная стоимость сырья из России будет находиться на уровне 63,4 доллара за баррель, в 2024-м — в районе 71,3 доллара. В 2025-м цены на Urals снизятся до 70,1 доллара, а к концу 2026-го опустятся до 70 долларов. К этому времени ожидается, что котировки Brent составят в среднем 76 долларов за баррель.

В 2023 году, согласно прогнозу правительства, средняя стоимость барреля североморской марки сырья составит 83,5 доллара, а в 2024-м поднимется до отметки 85 долларов. Однако в дальнейшем котировки будут постепенно снижаться с учетом «возможности балансировки в рамках ОПЕК+», как ранее уточнял министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее агентство Reuters подсчитало, что по итогам сентября нефтегазовые доходы федерального бюджета России вырастут на 14 процентов в сравнении с августом и составят около 733 миллиардов рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года поступления от сырьевого экспорта достигли уровня в 688 миллиардов.