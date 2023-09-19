России предсказали резкий рост доходов от нефти и газа

Reuters: нефтегазовые доходы России в сентябре вырастут на 14 процентов

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России, которые составляют около трети от общего объема доходов, в сентябре вырастут на 14 процентов по сравнению с августом и составят около 733 миллиардов рублей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

В прошлом сентябре показатель был на уровне 688 миллиардов рублей. Аналитики основывались на данных отраслевых источников и официальной российской статистики по объемам добычи, переработки и поставок нефти и газа на внутренний и внешний рынки.

По расчетам Reuters, в сентябре государство вернет нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) 278 миллиардов рублей в рамках демпферного механизма — выплаты из бюджета совершаются, чтобы стимулировать нефтяников продавать топливо на российском рынке, когда экспортные цены превышают цены внутри страны.

Ранее российский Минфин сообщил, что в период с января по август нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 4 триллиона 836 миллиардов рублей, что на 38,2 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Ненефтегазовые доходы при этом увеличились на 24,2 процента, до 12 155 миллиардов рублей.

Падение доходов от продажи нефти и газа объясняется в первую очередь высокой базой прошлого года, снижением стоимости основного российского экспортного сорта Urals и сокращением экспорта природного газа. Значительный месячный прирост нефтегазовых доходов может быть связан с падением курса рубля.