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16:43, 2 октября 2023Экономика

Цена на российскую нефть замедлила рост

Средняя стоимость российской нефти Urals в сентябре составила $83,08 за баррель

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В сентябре средняя стоимость основной российской марки нефти Urals составила 83,08 доллара за баррель, что на 9,08 доллара больше, чем в прошлом месяце. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

По сравнению с августом стоимость несколько замедлила рост, тогда нефть прибавила 9,63 доллара из расчета на баррель. По итогам первых девяти месяцев года Urals стоил в среднем 59,54 доллара. За тот же период прошлого года его цена составляла 80,58 доллара.

Таким образом, в последние два месяца поставки российской нефти идут за пределами ценового потолка, установленного западными странами в размере 60 долларов за баррель. Но с момента его введения средняя цена пока укладывается в рамки.

Средняя цена на нефти марки Brent в сентябре составила 93,98 доллара за баррель, то есть дисконт российской нефти лишь немного превышает десять долларов.

В конце сентября агентство Argus подсчитало, что на тот момент Urals продавался по цене 85-86 долларов за баррель. Обходить ограничение российским компаниям удалось с помощью теневого флота и перевозок без страховки западных компаний, а также за счет манипулирования координатами танкеров.

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    Платон Щукин
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