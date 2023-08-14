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15:53, 14 августа 2023Экономика

Раскрыта схема продаж нефти Россией в обход санкций

FT: Россия обходит потолок цен на нефть за счет увеличения транспортных расходов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Amit Dave / Reuters

Россия нашла лазейку для поставок нефти за рубеж в обход санкций — страна продает топливо по цене ниже установленного странами G7 лимита, однако значительно увеличивает стоимость перевозки, тем самым не нарушая санкции и получая более высокие доходы от экспорта. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, в конце мая цена российской нефти на базисе FOB (без перевозки) в балтийских портах составляла примерно 50 долларов за баррель (при потолке в 60 долларов). При этом с доставкой в Индию на базисе CIF стоимость достигала 66 долларов за баррель.

Благодаря такой схеме и при участии теневого флота Россия могла дополнительно тайно заработать за второй квартал 2023 года около 1,2 миллиарда долларов. Причем, по официальным данным, экспорт российской нефти за три месяца составил 39 миллиардов долларов.

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Установление стоимости российской нефти ниже ценового потолка в портах Балтики позволило стране использовать танкеры с западной страховкой. Тем не менее с ростом мировых цен на нефть количество западных судов сокращается. Кроме того, дисконт на российское топливо для Индии упал до 2-10 долларов за баррель, что может отпугнуть покупателей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в конце прошлой недели заявило, что доходы России от экспорта нефти в июле достигли самого высокого уровня с момента введения потолка цен. Это произошло даже без учета завышенных транспортных расходов.

Несмотря на то что власти России позитивно оценивают ситуацию с нефтегазовыми поступлениями в бюджет и ждут их существенного роста, есть риски, что из-за санкций и снижения мировых цен на сырье российский бюджет будет долго недобирать нефтегазовые доходы, предупредил Центробанк. Это случится даже в случае умеренного ослабления рубля.

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    Мария Грушко
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