ЦБ предупредил о возможных проблемах с доходами России от нефти и газа

В ЦБ предупредили о вероятности сохранения низких нефтегазовых доходов бюджета

Из-за санкций и снижения мировых цен на сырье существует риск, что российский бюджет будет долго недобирать нефтегазовых доходов даже в случае умеренного ослабления рубля, предупредил Банк России в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

«В условиях санкционного давления на Россию и постепенного циклического снижения мировых цен на сырье существует вероятность длительного сохранения нефтегазовых доходов ниже базового уровня даже при умеренном ослаблении рубля», — указано в документе.

Если этот сценарий реализуется, выполнение бюджетного правила в его текущем виде окажется под угрозой и Фонд национального благосостояния (ФНБ) начнет терять слишком много средств, добавили аналитики ЦБ. При планировании бюджетной политики в среднесрочной перспективе важно внимательно следить за риском исчерпания ликвидной части ФНБ, подчеркнули представители регулятора.

Избежать проблем с выполнением бюджетного правила и пополнением ФНБ в ЦБ предложили с помощью повышения налогов в нефтегазовом секторе.

В июле Минфин уже представил план корректировки параметров налогов в нефтяной отрасли, которое позволит увеличить доходы бюджета. В частности, выплаты нефтяникам по демпферному механизму планируют урезать вдвое до конца 2026 года. На тот же срок продлевается повышенный НДПИ на нефть. Кроме того, с 2024 года Минфин изменит методику определения цены на нефть, на основании которой рассчитываются налоги, — новая схема позволит сохранить уровень платежей в бюджет, даже если в реальности доходы нефтяных компаний сократятся.

По данным Минфина, в июне нефтегазовые доходы российского бюджета опустились до 526,8 миллиарда рублей, что стало минимумом с февраля.