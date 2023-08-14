Помощник Путина спрогнозировал резкий рост доходов России от нефти и газа

Орешкин заявил, что нефтегазовые доходы РФ резко увеличатся в ближайшие месяцы

Нефтегазовые доходы России существенно вырастут в ближайшие месяцы — их дополнительный объем до конца года достигнет 800 миллиардов рублей. Об этом заявил в авторской колонке для ТАСС помощник президента Максим Орешкин.

«Объем дополнительных (сверх базового уровня) нефтегазовых доходов до конца года составит около 800 миллиардов рублей, что позволит существенно снизить использование средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета», — написал Орешкин. Он напомнил, что во втором квартале доходы бюджета от экспорта нефти и газа прибавили 43,6 процента, а в июле — 35,5 процента.

Подорожание основных экспортных товаров России на мировом рынке — не только энергоносителей, но и металлов и продовольствия — восстановит баланс счета текущих операций до уровней второй половины 2022 года. Только рост цен на нефть с 54 долларов за баррель (средняя за январь-июль) до более 70 долларов принесет около 11 миллиардов долларов экспортной выручки в квартал.

В результате по итогам третьего квартала стоит ожидать профицита бюджета. В целом в 2023 году бюджет будет дефицитным — расходы превысят доходы примерно на 2 процента ВВП, как и планировалось, считает Орешкин.

Из-за ослабления рубля импорт в ближайшее время сократится, что при условии притока валютной экспортной выручки приведет к избытку долларов и евро на бирже. Такая динамика поспособствует укреплению рубля, подчеркнул помощник Путина.

Однако эксперты отмечают, что пока подорожавшая нефть никакой поддержки рублю не оказывает. 14 августа курс доллара перевалил за 100 рублей, а стоимость евро вплотную приблизилась к 110 рублям. Рубль ослаб на 9 процентов с начала августа и 40 процентов — с начала года. По мнению аналитиков, рост цен на сырье переносится в выручку российских экспортеров с некоторым временным лагом, и подорожание Urals отразится на рубле позже.