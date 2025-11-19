Адвокат назвал дело с квартирой Долиной не прецедентным

Адвокат Зернов: Дело певицы Долиной о продаже квартиры не прецедентное

Дело певицы Ларисы Долиной о признании сделки о продаже квартиры недействительной не является прецедентным и не может быть определяющим для формирования судебной практики по подобным делам в России. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Олег Зернов.

Он напомнил, что Россия относится к странам романо-германской правовой семьи, где судебный прецедент не имеет значения для рассмотрения дел подобного или аналогичного характера. Он также сообщил, что на практике суды не всегда удовлетворяют иски о признании сделок, совершенных под влиянием мошенников, недействительными. Обычно такими признают сделки с заниженной ценой.

Каждое дело требует индивидуального подхода. В России решение по каждому делу в суде зависит от представленных доказательств с обеих сторон. Зернов также призвал не «хитрить» с такими делами, поскольку это может расцениваться как уголовное правонарушение.

Ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что дело Долиной может иметь последствия и для вторичного, и для первичного рынка жилья в России.

