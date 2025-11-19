Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:17, 19 ноября 2025Экономика

Адвокат назвал дело с квартирой Долиной не прецедентным

Адвокат Зернов: Дело певицы Долиной о продаже квартиры не прецедентное
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дело певицы Ларисы Долиной о признании сделки о продаже квартиры недействительной не является прецедентным и не может быть определяющим для формирования судебной практики по подобным делам в России. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Олег Зернов.

Он напомнил, что Россия относится к странам романо-германской правовой семьи, где судебный прецедент не имеет значения для рассмотрения дел подобного или аналогичного характера. Он также сообщил, что на практике суды не всегда удовлетворяют иски о признании сделок, совершенных под влиянием мошенников, недействительными. Обычно такими признают сделки с заниженной ценой.

Каждое дело требует индивидуального подхода. В России решение по каждому делу в суде зависит от представленных доказательств с обеих сторон. Зернов также призвал не «хитрить» с такими делами, поскольку это может расцениваться как уголовное правонарушение.

Ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что дело Долиной может иметь последствия и для вторичного, и для первичного рынка жилья в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    Аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от «первого лица»

    На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

    В Подмосковье из незаконного оборота изъяли почти 8 тысяч бутылок алкоголя

    На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

    Глава офиса Зеленского рассказал о поездке по возобновлению переговоров

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским

    Арестованы обвиняемые в покушении на вора в законе Пызу на похоронах в Абхазии

    Раскрыто состояние Ларисы Долиной перед дачей показаний

    Российские войска прорвались в важнейший город в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости