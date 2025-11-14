Экономика
20:14, 14 ноября 2025Экономика

Дело Долиной назвали опасным для рынка жилья

«Дом.РФ»: Дело Долиной может иметь последствия для рынка жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Дело с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной может иметь последствия и для вторичного, и для первичного рынков жилья в России. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг, передает РИА Новости.

По его словам, случаи, когда добросовестные покупатели остаются без жилья и денег из-за того, что продавец связался с мошенниками, подрывают доверие ко вторичному рынку. Это, в свою очередь, влияет на первичный рынок, где 70 процентов сделок происходят с помощью продажи старого жилья.

Гольдберг выразил надежду на то, что в России введут новые законы, которые защитят покупателей на вторичном рынке. «С этой историей нужно что-то решать, и как можно скорее, иначе последствия могут быть. Казалось бы, одно дело, но значимое для всей экономики», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что при продаже квартиры Долина считала, что помогает ловить преступников путем «спецоперации».

