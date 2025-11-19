Долина ускользнула из суда через черный ход

Российская эстрадная певица Лариса Долина через черный ход ускользнула из суда, куда приехала для дачи показаний в качестве потерпевшей в рамках судебного заседания по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Zvezdanews | «Звезда».
Отмечается, что журналисты пытались задать исполнительнице вопросы, но она не обратила на них внимания.
Ранее Долина заявила, что чувствует себя превосходно перед дачей показаний в суде.
До этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал решение сделать певицу лицом жилищной лотереи. Медиаменеджер признался, что данная задумка вызвала у него смех.