Долина ускользнула из суда через черный ход

Певица Лариса Долина покинула суд через черный ход
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Лариса Долина через черный ход ускользнула из суда, куда приехала для дачи показаний в качестве потерпевшей в рамках судебного заседания по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Zvezdanews | «Звезда».

Отмечается, что журналисты пытались задать исполнительнице вопросы, но она не обратила на них внимания.

Ранее Долина заявила, что чувствует себя превосходно перед дачей показаний в суде.

До этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал решение сделать певицу лицом жилищной лотереи. Медиаменеджер признался, что данная задумка вызвала у него смех.

