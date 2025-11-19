Долина ускользнула из суда через черный ход

Певица Лариса Долина покинула суд через черный ход

Российская эстрадная певица Лариса Долина через черный ход ускользнула из суда, куда приехала для дачи показаний в качестве потерпевшей в рамках судебного заседания по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Zvezdanews | «Звезда».

Отмечается, что журналисты пытались задать исполнительнице вопросы, но она не обратила на них внимания.

Ранее Долина заявила, что чувствует себя превосходно перед дачей показаний в суде.

До этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал решение сделать певицу лицом жилищной лотереи. Медиаменеджер признался, что данная задумка вызвала у него смех.