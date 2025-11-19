Раскрыто состояние Ларисы Долиной перед дачей показаний

Долина заявила, что чувствует себя превосходно перед дачей показаний в суде

Раскрыто состояние российской эстрадной певицы Ларисы Долиной, которая приехала в суд, чтобы дать показания в качестве потерпевшей в рамках судебного заседания по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой. Об этом пишет StarHit в Telegram.

Отвечая на вопрос журналистов у входа в здание суда, исполнительница отметила, что чувствует себя превосходно.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал решение сделать Ларису Долину лицом жилищной лотереи. Медиаменеджер признался, что данная задумка вызвала у него смех.

