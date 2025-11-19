Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:51, 19 ноября 2025Культура

Раскрыто состояние Ларисы Долиной перед дачей показаний

Долина заявила, что чувствует себя превосходно перед дачей показаний в суде
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Раскрыто состояние российской эстрадной певицы Ларисы Долиной, которая приехала в суд, чтобы дать показания в качестве потерпевшей в рамках судебного заседания по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой. Об этом пишет StarHit в Telegram.

Отвечая на вопрос журналистов у входа в здание суда, исполнительница отметила, что чувствует себя превосходно.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал решение сделать Ларису Долину лицом жилищной лотереи. Медиаменеджер признался, что данная задумка вызвала у него смех.

До этого Долина приехала в суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    Появились новые детали о прошлом пропавшего в тайге с семьей бизнесмена Усольцева

    Стали известны все участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

    Польша объявила о закрытии последнего консульства России в стране

    Аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от «первого лица»

    На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

    В Подмосковье из незаконного оборота изъяли почти 8 тысяч бутылок алкоголя

    На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

    Глава офиса Зеленского рассказал о поездке по возобновлению переговоров

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости