Лариса Долина приехала в суд по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой

Российская эстрадная певица Лариса Долина приехала в суд, чтобы дать показания в качестве потерпевшей в рамках судебного заседания по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

На видео исполнительница выходит из автомобиля и направляется в здание суда, не давая комментариев. «Она даст показания посредством видео-конференц-связи», — говорится в сообщении.

Ранее Лариса Долина стала лицом жилищной лотереи.

В прошлом году стало известно, что певица под влиянием телефонных аферистов перевела им свои сбережения и продала собственную квартиру. Несколько месяцев мошенники, находившиеся на Украине, выходили на связь с артисткой, убеждая ее отдавать деньги. В момент, когда Долина поняла, что ее обманывают, она обратилась в правоохранительные органы.