14:04, 18 ноября 2025Экономика

Долина стала лицом жилищной лотереи

Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российская певица Лариса Долина, недавно обманутая мошенниками при продаже квартиры, стала лицом жилищной лотереи. Об этом пишет Telegram-канал «112».

В сети появилось видео, приуроченное к розыгрышу жилья в одной из популярных лотерей. Долина приехала в студию и исполнила свой хит «Погода в доме». Позже компания удалила все рекламные ролики с певицей, которые вызвали волну критики из-за недавних событий с мошенниками в жизни артистки.

Ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что дело Долиной может иметь последствия и для вторичного, и для первичного рынков жилья в России. Подобные случаи, когда добросовестные покупатели остаются без жилья из-за обманутых мошенниками пенсионеров, подрывают доверие к рынку «вторички» и препятствуют сделкам с ипотекой на первичном рынке, которые зачастую совершаются с помощью продажи старого жилья.

