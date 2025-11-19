Культура
11:30, 19 ноября 2025Культура

Пригожин высмеял появление обманутой мошенниками Долиной в рекламе жилищной лотереи

Продюсер Пригожин раскритиковал появление Долиной в рекламе жилищной лотереи
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал решение сделать народную артистку России Ларису Долину лицом жилищной лотереи. Его слова приводит «Абзац».

Медиаменеджер признался, что данная задумка вызвала у него смех. Пригожин назвал «скудоумием» идею задействовать в рекламной кампании Долину, недавно обманутую мошенниками при продаже квартиры.

«Я, честно говоря, удивлен. Этой рекламой они только делают хуже своей компании», — добавил продюсер.

18 ноября сообщалось, что Долина стала лицом жилищной лотереи. В сети появилось видео, приуроченное к розыгрышу жилья в одной из популярных лотерей. Долина приехала в студию и исполнила свой хит «Погода в доме». Позже компания удалила все рекламные ролики с певицей, которые вызвали волну критики из-за недавних событий с мошенниками в жизни артистки.

