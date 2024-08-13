Юрист Добровинский: Долина может потерять проданную через мошенников квартиру

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников, которые продали ее квартиру. «Возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — объявила она.

Стала известна личность предполагаемого покупателя квартиры Долиной в Хамовниках

По информации Telegram-канала Shot, недвижимость купила 34-летняя мать-одиночка из Москвы. Известно, что она работала в одной из столичных инженерно-консалтинговых компаний, однако никаких фирм на нее зарегистрировано не было. Следователи подозревают, что женщина сама стала жертвой мошенников: квартира стоила больше 100 миллионов рублей и сама 34-летняя москвичка вряд ли могла ее купить.

Иные данные у канала Mash. Он утверждает, в покупатели записали неких Виктора и Полину, которые живут на востоке Москвы. Она — учительница английского, он — работает в научно-исследовательской компании. Они подчеркивают, что не имеют никакого отношения к сделке.

Новые официальные владельцы квартиры Долиной настаивают, что не имеют никакого отношения к сделке

Речь идет об элитной квартире Долиной в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Ее артистка продала, поддавшись на уговоры мошенников. Как сообщалось, несколько месяцев назад ей позвонил человек, представившийся сотрудником спецслужб и сообщил, что ее квартирой интересуются мошенники. В итоге певицу убедили фиктивно продать жилье и отправить деньги на безопасный счет. Также злоумышленники выманили у певицы около 68 миллионов рублей.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В то же время мошенники связались с риелторским агентством «Львов эстейт» и поручили найти покупателей на квартиру Долиной. Покупателей нашли, в мае певица получила задаток и подписала документы. Как отмечается, ни риелторы, ни Долина, ни сами покупатели не предполагали, что это обман. Когда Долина получила деньги, она положила их на счет мошенников. В общей сложности народная артистка лишилась 180 миллионов рублей.

180 миллионов рублей лишилась Лариса Долина

Когда артистка поняла, что ее обманули, она попросила юристов обратиться в суд, чтобы арестовать недвижимость. При этом новых собственников, которые заплатили за покупку жилья, в дом не пустила охрана жилого комплекса.

Сейчас следователи выясняют, кто получил деньги от незаконной сделки. По предварительной информации, операцию курировали с Украины. Возбуждено уголовное дело.

У Долиной есть шанс отстоять свою квартиру

Как рассказал адвокат Александр Добровинский, возможность признать сделку о продаже квартиры недействительной есть. Для этого артистке нужно доказать, что она стала жертвой мошенничества. «В случае если Лариса Долина не подписывала соответствующие документы, кроме того, от ее лица никто не вправе был продавать недвижимость, то, безусловно, сделка будет аннулирована судом», — пояснил он.

Что касается покупателей жилья, то им тоже нужно будет подавать в суд, чтобы вернуть деньги. Но не на Долину, а на продавца, то есть именно на того, с кем подписывался договор купли-продажи.

Боюсь, что в этой истории будут одни потерпевшие и убытки Александр Добровинский адвокат

Со своей стороны адвокат Сергей Жорин, не исключает, что Долина может остаться и без квартиры, и без денег. Правоохранители будут выяснять, были ли покупатели как-то связаны с мошенниками. «Если нет, то покупатели будут признаны добросовестными приобретателями и квартира останется у них. И, к сожалению, деньги вряд ли получится вернуть. Потому что зачастую их выводят за пределы России», — констатировал Жорин.

Еще один эксперт, адвокат Михаил Бойцов, уточнил права новых собственников квартиры певицы. По его словам, жильем они пользоваться могут. «Если мы предполагаем, что документы у них настоящие, в том смысле, что действительно прошла регистрация даже на основании поддельного договора, то эти новые собственники являются реальными собственниками квартиры до того момента, пока их собственность не оспорена, то есть не вынесено судебное решение о признании сделки недействительной или какое-то иное решение, обнуляющее фактически их собственность. До этого момента они могут пользоваться квартирой», — заметил он. Еще эксперт добавил, что сотрудники ЖК не имеют права не пускать собственника в его квартиру.

Мошенники покушались и на другую недвижимость Долиной

Московская квартира артистки — не единственная недвижимость, на которую покушались мошенники. Еще они пытались завладеть ее жильем за границей.

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Речь идет о двух объектах недвижимости в латвийской Юрмале — двухкомнатной и четырехкомнатной квартирах, расположенных в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в элитном районе Дзинтари на побережье Рижского залива. Их примерная цена составляет 30,4 миллиона и 66 миллионов рублей соответственно.

Кроме того, недоброжелатели попытались заложить ее дачу в Подмосковье, чтобы взять кредит, рассказал директор артистки Сергей Пудовкин. До этого появилась информация, что Долина пытается занять 50 миллионов рублей под 30 процентов годовых, заложив свой дом в Протасовке.

