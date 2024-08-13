Долина высказалась об инциденте с украинскими мошенниками

Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой обмана мошенников

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников. Ее видеообращение публикует Telegram-канал Mash.

«Я признана потерпевшей, на мою квартиру наложен арест. Предварительно следствием установлено – мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях, якобы от меня, обращение, в котором нет ни слова правды», — заявила исполнительница.

Ранее сообщалось, что мошенники попытались завладеть жильем Долиной за границей.

До этого стало известно, что артистка продала недвижимость в Ксеньинском переулке за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные со сделки деньги мошенникам. Кроме того, она дополнительно перевела на «безопасный счет» еще 68 миллионов рублей. В квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками. Несмотря на то, что формально сделка совершена, исполнительница отказывается передавать им ключи. По факту незаконной продажи жилья СК возбудил уголовное дело.