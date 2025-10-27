Судэксперты объяснили успех мошенников в деле с Долиной ее нарциссизмом

Baza: Судэксперты обнаружили у Долиной нарциссические и истерические черты

Мошенникам удалось обмануть певицу Ларису Долину и получить деньги от продажи ее квартиры в том числе из-за особенностей характера звезды. Результаты судебных экспертиз по делу с имуществом артистки опубликовал Telegram-канал Baza.

Эксперты считают, что у Долиной присутствуют черты нарциссического и истерического личностных радикалов. Это означает, что она может быть чрезмерно уверена в себе, не признавать собственные слабости и легко поддаваться внушению. Кроме того, певица невнимательна к деталям из-за плотного графика, а также имеет «образ мышления наивного оптимиста﻿» и «выраженные ценности безопасности﻿».

В материалах дела отмечается, что в ходе работы с Долиной мошенники использовали сразу несколько инструментов, в том числе сбор данных из открытых источников, «пристрелочные» звонки, совместное придумывание легенды, эмоциональные качели, социальную изоляцию и гнев.

В документах также указано, что риелтор покупателей квартиры запрашивала у Долиной справки от нарколога и психолога, но певица сослалась на статус народной артистки России и намекнула, что просить ее о подобном неуместно. Помощник Долиной, который передавал деньги с продажи жилья, также не усомнился в действиях начальницы. При этом экспертиза показала, что певица попала под серьезное психологическое воздействие и не отвечала за содеянное, в виду чего суд признал ее жертвой и постановил вернуть проданную квартиру.

Ранее стало известно, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи жилья певицы.