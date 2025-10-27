Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:14, 27 октября 2025Экономика

Судэксперты объяснили успех мошенников в деле с Долиной ее нарциссизмом

Baza: Судэксперты обнаружили у Долиной нарциссические и истерические черты
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Мошенникам удалось обмануть певицу Ларису Долину и получить деньги от продажи ее квартиры в том числе из-за особенностей характера звезды. Результаты судебных экспертиз по делу с имуществом артистки опубликовал Telegram-канал Baza.

Эксперты считают, что у Долиной присутствуют черты нарциссического и истерического личностных радикалов. Это означает, что она может быть чрезмерно уверена в себе, не признавать собственные слабости и легко поддаваться внушению. Кроме того, певица невнимательна к деталям из-за плотного графика, а также имеет «образ мышления наивного оптимиста﻿» и «выраженные ценности безопасности﻿».

В материалах дела отмечается, что в ходе работы с Долиной мошенники использовали сразу несколько инструментов, в том числе сбор данных из открытых источников, «пристрелочные» звонки, совместное придумывание легенды, эмоциональные качели, социальную изоляцию и гнев.

В документах также указано, что риелтор покупателей квартиры запрашивала у Долиной справки от нарколога и психолога, но певица сослалась на статус народной артистки России и намекнула, что просить ее о подобном неуместно. Помощник Долиной, который передавал деньги с продажи жилья, также не усомнился в действиях начальницы. При этом экспертиза показала, что певица попала под серьезное психологическое воздействие и не отвечала за содеянное, в виду чего суд признал ее жертвой и постановил вернуть проданную квартиру.

Ранее стало известно, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи жилья певицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окруженная в Купянске группировка ВСУ пошла на прорыв

    Психотерапевт назвала способ пережить длинную рабочую неделю

    Военблогер рассказал о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Запорожье

    Популярная соцсеть обновилась

    В США назвали «Буревестник» научно-фантастическим оружием

    Военкор увидел повторение бахмутского сценария для ВСУ в одном из городов ДНР

    Задержан еще один подозреваемый по делу о похищении полузащитника «Зенита»

    Основательница модного бренда призвала покупателей похудеть и прослыла «жирофобкой» в сети

    Гоблин съел бутерброд и «чуть не подох»

    Исполнительница песни «Матушка» рассказала о планах на мировой тур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости