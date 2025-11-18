У покупательницы квартиры Долиной появился шанс взыскать с нее миллионы рублей

Юрист Алешкин: У Лурье высокие шансы взыскать с Долиной 112 млн руб. за квартиру

У покупательницы квартиры Ларисы Долиной, Полины Лурье, появились высокие шансы взыскать с певицы 112 миллионов рублей. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин, пишет aif.ru.

«Сделка реальная, а значит, по общим правилам участники сделки должны вернуться к тем параметрам, с которых сделку начинали. Не важно, что и кому передавалось впоследствии — если покупатель реален, деньги передавались, то основания не возвращать деньги по сделке, которая расторгнута судом, не имеется», — пояснил юрист.

Алешкин добавил, что Лурье имеет право обвинить Долину в неосновательном обогащении и подать такой иск в суд.

Ранее сообщалось, что покупательница квартиры певицы собирается взыскать с нее 112 миллионов рублей. 27 ноября суд должен рассмотреть жалобу пострадавшей на признание сделки с квартирой недействительной.