Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:42, 18 ноября 2025Экономика

У покупательницы квартиры Долиной появился шанс взыскать с нее миллионы рублей

Юрист Алешкин: У Лурье высокие шансы взыскать с Долиной 112 млн руб. за квартиру
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

У покупательницы квартиры Ларисы Долиной, Полины Лурье, появились высокие шансы взыскать с певицы 112 миллионов рублей. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин, пишет aif.ru.

«Сделка реальная, а значит, по общим правилам участники сделки должны вернуться к тем параметрам, с которых сделку начинали. Не важно, что и кому передавалось впоследствии — если покупатель реален, деньги передавались, то основания не возвращать деньги по сделке, которая расторгнута судом, не имеется», — пояснил юрист.

Алешкин добавил, что Лурье имеет право обвинить Долину в неосновательном обогащении и подать такой иск в суд.

Ранее сообщалось, что покупательница квартиры певицы собирается взыскать с нее 112 миллионов рублей. 27 ноября суд должен рассмотреть жалобу пострадавшей на признание сделки с квартирой недействительной.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила украинцев во взрыве железной дороги

    В России предупредили о последствиях призыва США к ЕС занять агрессивную позицию по Москве

    Мадуро обратился к Трампу

    Возлюбленная Тимати рассказала об облысении после родов

    Стало известно об интенсивных многодневных атаках ВС России на Одесскую область

    Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»

    Жители российского города остались без тепла из-за аварии

    Загоревшийся в Африке самолет с министром попал на видео

    Оглашен приговор отравившему 43 студентов-юристов на банкете в российском ресторане

    Звезда «Молодежки» прокомментировал свое отсутствие в продолжении сериала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости