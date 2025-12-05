Певица Лариса Долина впервые высказалась о скандале вокруг продажи ее квартиры.
В интервью программе «Пусть говорят» на Первом канале она объяснила свое прежнее молчание тем, что сначала была в шоке и не понимала, как «жить дальше». После начала же судебных разбирательств она дала подписку о неразглашении обстоятельств дела, поэтому не имела права комментировать и афишировать происходящий процесс.
Здесь очень важно понять, что это было невозможно, и только сейчас люди узнают правду
Кроме того, она рассказала, что мошенники следили за ней и за ее детьми. «Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев (один из мошенников — прим. «Ленты.ру») и говорит: "А ваши девочки сейчас на даче, да?". Я говорю: "Да". Они мне говорят: "Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними"», — сообщила Долина.
Полное интервью певицы телеканалу выйдет вечером в пятницу, 5 декабря. Ведущий программы Дмитрий Борисов анонсировал его фразой «нет громкой истории, более обсуждаемой сейчас, чем квартирный вопрос Ларисы Долиной», отметив, что дело вокруг жилплощади угрожает парализовать весь рынок вторичного жилья.
Телеведущий также сообщил, что в студию пригласили «обе стороны» истории, не указав, кто именно, помимо Долиной, имеется в виду. Также заявляется, что артистка расскажет, как именно проходила сделка с мошенниками и какие уловки они применяли.
Подавляющее большинство россиян возмутила несправедливость в деле Долиной
93,8 процента россиян возмущены несправедливостью в схеме с возвратом проданной квартиры владельцу, если тот в момент заключения сделки находился под влиянием мошенников.
В исследовании приняли участие 1100 россиян. При этом имя Долиной в опросе не фигурировало, а значит, по мнению его авторов, участники были избавлены от дополнительных ассоциаций. «Почти 94 процента означает, что это глубинная, зиждущаяся на архетипах тотальная установка жителей России, состоящая в том, что отбирать квартиру у добросовестного покупателя несправедливо», — утверждается в исследовании, проведенном центром «Робовокс» и компанией «ОнИн».
Также около 93 процентов опрошенных россиян выразили мнение, что продавец квартиры должен вернуть деньги покупателю, даже если стал жертвой мошенников. «Жаль, конечно, продавца имущества, попавшегося на крючок к мошенникам, но это его проблемы», — высказался один из респондентов.
Испугавшихся «эффекта Долиной» предупредили о риске переплаты при покупке жилья
Россияне, которые хотят приобрести недвижимость, но опасаются из-за дела Долиной, в итоге купят жилье дороже, предупредил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
По словам эксперта, масштаб проблемы с покупкой недвижимости у пенсионеров сильно преувеличен, в связи с чем не стоит ждать обрушения рынка вторичного жилья в России. Сообщения о тысячах отмененных пенсионерами сделках Барсуков назвал враньем. «Ведомых продавцов — 200 случаев максимум. Это немного на фоне общего количества сделок. Так что никакого обвала не будет», — заверил риелтор. По его словам, сейчас покупателей на рынке вторичной недвижимости больше, чем продавцов, поэтому цены растут.
Люди, которые испугались так называемого «эффекта Долиной» и решили отложить покупку жилья до лучших времен, в итоге получат квартиру на 10–15 процентов дороже
Более того, по словам эксперта, проблема с находящимися под влиянием мошенников продавцами наблюдается с конца 2022 года. «И никакого обвала не случилось. Рынок все это время как-то жил. Потом произошел казус с Долиной, и СМИ захлестнула истерика», — указал собеседник издания.
При этом риелтор подтвердил, что есть случаи, когда пенсионеры отменяют сделку и возвращают недвижимость, оставляя покупателей без денег и без жилья. «Однако, судя по решениям судов, половина подобных покупателей действовала неосмотрительно. Зачастую люди приобретают жилье без юридической экспертизы объекта», — пояснил он.