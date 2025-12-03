«Это недопустимо». Дело Долиной и ее поведение обсуждают уже и в органах власти. Что говорят российские политики?

Верховный суд получил жалобу на решения по иску певицы Ларисы Долиной

Вызвавшее широкий общественный резонанс дело певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру, отправила вырученные деньги мошенникам, а затем отсудила назад жилплощадь, что оставило добросовестную покупательницу Полину Лурье без денег и без дома, начали обсуждать в органах государственной власти. На неоднозначное судебное решение, известное теперь в юридических кругах как «казус Долиной», обратил внимание Верховный суд (ВС) России, а новая схема мошенничества с недвижимостью, по которой в 2025 году более трех тысяч сделок были оспорены, стала предметом обсуждения в Государственной Думе. Причем так называемая схема Долиной стала широко применяться именно после возврата квартиры певице, утверждают депутаты. О том, что говорят о деле Долиной российские политики и какие способы решения проблемы обсуждаются во власти, — в материале «Ленты.ру».

Дело Долиной дошло до Верховного суда

ВС России получил жалобу на решения нижестоящих судов по иску певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье. При этом, как добавил источник RT в пресс-службе суда, его председатель Игорь Краснов, выступая 2 декабря на Совете судей, призвал не принимать решений, которые могут быть катализатором мошеннических и иных незаконных схем.

Зная принципиальное отношение председателя ВС к фактам нарушения прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон Верховный суд

Володин призвал найти решение в сложившейся ситуации

На распространение новой мошеннической схемы обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в нижней палате парламента ищут выход из сложившейся ситуации с мошенническими действиями при продаже квартир.

Люди остались и без денег, и без жилья. Поэтому мы должны искать решения, имея статус, полномочия, с тем, чтобы найти выход в сложившейся ситуации. Давайте мы здесь посмотрим, чтобы профильные комитеты не стояли в стороне Вячеслав Володин председатель Государственной Думы

Дело Долиной сравнили с преследованием журналиста Ивана Голунова

Заместитель председателя Государственной Думы Вячеслав Даванков сообщил, что его фракция «Новые люди» обратилась в Верховный суд за разъяснением по делу Долиной. Депутаты предложили в таких случаях компенсировать покупателю стоимость квартиры, если он не получил ее из-за мошенников.

При этом вице-спикер сравнил возврат квартиры певице с делом против журналиста Ивана Голунова, которому в 2019 году полицейские подбросили наркотики. Тогда справедливость удалось восстановить лишь благодаря широкому общественному резонансу, после чего с Голунова сняли все обвинения, а замешанных в деле недобросовестных правоохранителей осудили за превышение полномочий, фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков.

Люди по-настоящему боятся покупать квартиры на вторичном рынке. (…) Люди по-настоящему чувствуют, что каждый может стать потерпевшим в таком деле. Последний раз я такое помню, когда было дело Голунова: каждый почувствовал, что ему могут просто подложить наркотики и он станет обвиняемым Владислав Даванков заместитель председателя Госдумы

Долину пригласили в Думу объясниться

Ларису Долину пригласили в Госдуму на круглый стол, главной темой которого станет вопрос защиты покупателей жилья на вторичном рынке. По словам депутата Дмитрия Свищева, это было сделано для того, чтобы дать ей возможность высказаться и объясниться.

Придет или не придет — это ее дело. Хотелось бы понять, что случилось на самом деле, ее мнение услышать. Хотим понять, как это все происходит, почему правосудие встало на ее сторону. Может, откроет нам глаза на какие-то факты Дмитрий Свищев депутат Госдумы

Парламентарий констатировал, что общество трясет из-за прецедента с продажей квартиры Долиной. Недобросовестные продавцы стали обманывать россиян, причем «схема Долиной» распространилась даже на автомобильный рынок, указал он. Депутат предположил, что этот процесс может стать неуправляемым, поэтому проблеме следует уделить особое внимание.

Вместе с тем председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала идею приглашения Долиной в парламент. Она подчеркнула, что суд не должен вставать на сторону тех, кто «возомнил себя элиткой».

Людей возмутила несправедливость. Избирательное отношение судов — это недопустимо Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Дело Долиной подтолкнуло к размышлениям о необходимости изменений в законе

Возможными вариантами решения в деле Долиной могут стать точечные изменения закона, а также разъяснение Верховного суда о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он указал, что в тех случаях, когда продавец лично продал недвижимость добросовестному покупателю, судам всех уровней необходим четкий ориентир, который может дать Верховный суд: двусторонняя реституция, то есть возврат сторон договора в первоначальное положение, как если бы сделка не была заключена, должна означать реальный встречный возврат и квартиры, и денежных средств, и никаких отступлений от этого правила быть не должно. Вместе с этим, возможно, потребуются точечные изменения закона, добавил парламентарий.

Обсуждается введение краткого периода охлаждения при переходе права собственности на жилье, когда деньги блокируются на специальном счете до завершения регистрации, а у продавца есть время еще раз оценить свои действия. Для пожилых граждан это дополнительная защита от давления мошенников, которые стремятся как можно быстрее получить доступ к крупной сумме Сергей Гаврилов глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Депутаты попросили Верховный суд и Минюст выработать единые подходы по сделкам со вторичным жильем

Нина Останина совместно с зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексеем Корниенко обратились в Министерство юстиции и Верховный суд с просьбой выработать единые подходы к решению проблем сделок со вторичным жильем.

В обращениях парламентариев указано, что дело Долиной стало прецедентом, который существенно ослабляет правовую защиту добросовестных покупателей, а также ставит под удар институт двусторонней реституции. Депутаты обратили внимание на рост числа решений судов в пользу продавцов без компенсации покупателю, отметив, что это создает предпосылки для роста количества судебных споров и необоснованного пересмотра имущественных отношений. Кроме того, они указали на расхождения в судебной практике при применении гражданского права о признании сделок недействительными.