Экономика
21:12, 1 декабря 2025Экономика

Подсчитано число оспоренных по «схеме Долиной» сделок

Девелопер Заводовский: За год по «схеме Долиной» оспорили более 3 тыс. сделок
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2025 году на основании «давления мошенников» в России было оспорено более трех тысяч жилищных сделок. Такие данные агентству ТАСС привел основатель крупной девелоперской компании Baza Development Марк Заводовский.

Дело о продаже квартиры Долиной под влиянием аферистов, по словам застройщика, подсветило неоднозначность трактовок схемы продажи-покупки жилья в России. Судебные процессы, поводом для которых стали подобные дела, заканчивались возвратом квартир. При этом покупатели свои законные средства вернуть не могут, а порой даже становятся фигурантами уголовного дела, подчеркнул Заводовский.

На фоне такой статистики покупка «вторички» сегодня в глазах россиян становится рискованной, из-за чего они предпочитают брать жилье в новостройке либо вовсе отложить эти планы, пока вопрос не будет урегулирован на уровне законодательства. «Да, можно говорить о незначительном росте спроса во вновь возводимом жилье», — допустил девелопер.

Ранее стало известно, сколько россиян не могут позволить себе купить квартиру. Осуществить такую мечту не могут 57,8 процента респондентов.

