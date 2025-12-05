Реклама

Культура
12:01, 5 декабря 2025Культура

Возмущенных несправедливостью в деле Долиной россиян пересчитали

93,8 процента россиян возмущены несправедливостью с возвратом квартиры Долиной
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

93,8 процента россиян возмущены несправедливостью в схеме с возвратом проданной квартиры владельцу, если тот в момент заключения сделки находился под влиянием мошенников, сообщают со ссылкой на результаты соцопроса «Ведомости». Общественное обсуждение подобных ситуаций началось после того, как рассказавшая об обмане злоумышленников певица Лариса Долина сохранила жилье, не вернув деньги заплатившей ей за него Полине Лурье.

В исследовании приняли участие 1100 россиян. При этом имя Долиной в опросе не фигурировало, а значит, по мнению его авторов, участники были избавлены от дополнительных ассоциаций.

«Почти 94 процента означает, что это глубинная, зиждущаяся на архетипах тотальная установка жителей России, состоящая в том, что отбирать квартиру у добросовестного покупателя несправедливо», — утверждается в исследовании, проведенном центром «Робовокс» и компанией «ОнИн».

Также около 93 процентов опрошенных россиян выразили мнение, что продавец квартиры должен вернуть деньги покупателю, даже если стал жертвой мошенников. «Жаль, конечно, продавца имущества, попавшегося на крючок к мошенникам, но это его проблемы», — высказался один из респондентов.

Ранее Долина объяснила свое молчание о ситуации с возвратом ей ранее проданной квартиры в Москве стоимостью 112 миллионов рублей.

