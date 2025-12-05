Реклама

11:35, 5 декабря 2025Культура

Долина сделала первое большое заявление о ситуации с квартирой

Лариса Долина: Я была в таком шоке, что не понимала, как жить дальше
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина сделала первое большое заявление о ситуации с продажей ее квартиры, в котором объяснила свое молчание. Ее слова передает Первый канал.

«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше», — заявила артистка.

Долина также добавила, что после того, как начались судебные разбирательства, она сохраняла молчание из-за того, что дала подписку о неразглашении обстоятельств дела.

Ранее певица рассказала о том, как вынудившие ее продать квартиру мошенники следили за ее детьми.

