Долина сделала первое большое заявление о ситуации с квартирой

Певица Лариса Долина сделала первое большое заявление о ситуации с продажей ее квартиры, в котором объяснила свое молчание. Ее слова передает Первый канал.
«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше», — заявила артистка.
Долина также добавила, что после того, как начались судебные разбирательства, она сохраняла молчание из-за того, что дала подписку о неразглашении обстоятельств дела.
Ранее певица рассказала о том, как вынудившие ее продать квартиру мошенники следили за ее детьми.