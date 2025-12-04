Испугавшихся «эффекта Долиной» россиян предупредили о риске переплаты при покупке жилья

Риелтор Барсуков: Испугавшиеся эффекта Долиной россияне купят жилье дороже

Россияне, которые хотят приобрести недвижимость, но опасаются из-за дела певицы Ларисы Долиной, в итоге купят жилье дороже. Об этом предупредил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, масштаб проблемы с покупкой недвижимости у пенсионеров сильно преувеличен, в связи с чем не стоит ждать обрушения рынка вторичного жилья в России. Сообщения о тысячах отмененных пенсионерами сделках Барсуков назвал враньем. «Ведомых продавцов — 200 случаев максимум. Это немного на фоне общего количества сделок. Так что никакого обвала не будет», — заверил риелтор. По его словам, сейчас покупателей на рынке вторичной недвижимости больше, чем продавцов, поэтому цены растут.

Люди, которые испугались так называемого «эффекта Долиной» и решили отложить покупку жилья до лучших времён, в итоге получат квартиру на 10–15 процентов дороже Константин Барсуков риелтор

Более того, по словам эксперта, проблема с находящимися под влиянием мошенников продавцами наблюдается с конца 2022 года. «И никакого обвала не случилось. Рынок все это время как-то жил. Потом произошел казус с Долиной, и СМИ захлестнула истерика», — указал собеседник издания.

При этом риелтор подтвердил, что есть случаи, когда пенсионеры отменяют сделку и возвращают недвижимость, оставляя покупателей без денег и без жилья. «Однако, судя по решениям судов, половина подобных покупателей действовала неосмотрительно. Зачастую люди приобретают жилье без юридической экспертизы объекта», — пояснил он.

Ранее известный российский адвокат Александр Добровинский раскрыл способ защиты россиян от «эффекта Долиной». Адвокат отметил, что если бы этот закон ввели раньше, то сделка по продаже квартиры артистки Ларисы Долиной вообще не состоялась бы.

Долина стала жертвой мошенничества с недвижимостью в августе 2024 года. Действуя по указке злоумышленников, певица продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Вырученные средства и свои сбережения она передала аферистам. Квартиру у артистки приобрела 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Однако в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул исполнительнице недвижимость. В сентябре Мосгорсуд подтвердил, что Долина является законной владелицей квартиры.