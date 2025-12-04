Адвокат Добровинский раскрыл способ защиты россиян от «эффекта Долиной»

Адвокат Добровинский предложил законодательно бороться с «эффектом Долиной»

Госдуме необходимо на законодательном уровне утвердить обязательное страхование сделок с недвижимостью, чтобы обезопасить россиян от так называемого эффекта Долиной. Об этом в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» рассказал известный российский адвокат Александр Добровинский.

Юрист предлагает ввести страховку, подобную ОСАГО для автомобилистов. Стоимость страховки может быть уже заложена в цене, и при расчете на квадратный метр она будет небольшой. «Однако страхование сделок решит все проблемы навсегда. Дальше, если сделка оспаривается, это уже вопрос страховых компаний», — объяснил Добровинский.

Адвокат отметил, что если бы этот закон ввели раньше, то сделка по продаже квартиры артистки Ларисы Долиной вообще не состоялась бы. Страховщики ее бы просто не допустили, выяснив причины и обстоятельства. «Мошенники остались бы ни с чем, Долина — с квартирой, Полина Лурье — с деньгами, рынок недвижимости в спокойствии, и даже суды были бы счастливы. Их бы никто не тревожил. Все гениальное просто», — подытожил адвокат.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал, что в России наблюдается нежелание некоторых покупателей приобретать объекты недвижимости у пожилых людей из-за «эффекта Долиной».