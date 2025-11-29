«Она ведь ничего не украла». Ларису Долину захотели отменить. Что говорят певица и ее близкие о травле?

Певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой ботов

Певица Лариса Долина столкнулась с травлей из-за скандала с квартирой в Хамовниках. В окружении певицы негодование в сети назвали работой проплаченных ботов, а сама артистка — акцией врагов.

В разговоре с близкими Долина заявляет, что оснований для обвинений и требования вернуть квартиру покупательнице нет и суд это подтвердил. «Она ведь ничего не украла. Всем нормальным людям понятно, что она честно, через суд вернула свою собственность», — высказались близкие знаменитости.

Директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что люди очень любят топтать и бить, когда ситуация связана с публичным лицом. В беседе с изданием «Подъем» он призвал людей верить в правовую систему.

Оглашение приговора по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной в Балашихинском городском суде Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России сообщали об отмене концертов Долиной

Как сообщала Baza, об отмене певицы свидетельствует и ситуация с ее концертом во Владивостоке, запланированным на субботу, 29 ноября. По данным издания, количество свободных мест всего за день резко увеличилось — с 25 до 224. Однако позднее РИА Новости в кассе площадки опровергли информацию: зрители не сдавали билеты в кассу и через сайт «Концерт Холла», загрузка зала составляет 60-70 процентов. Отмечается, что это хороший показатель.

В Хабаровске, где выступление артистки намечено на 2 декабря, число нераспроданных билетов выросло с 7 до 35, заявлял канал.

Фото: Liu zishan / Shutterstock / Fotodom

Кроме того, мероприятие с участием Долиной должно было состояться на Новый год в московском ресторане «Кафе Пушкинъ». Билеты продавались по 95 тысяч рублей. Однако на сайте и в социальных сетях заведения соответствующие посты удалили. При этом директор знаменитости пояснил, что планов на выступление в ресторане не было.

«Бургер Кинг» прекратил доставку по адресу квартиры Долиной

Так, сеть заведений быстрого питания «Бургер Кинг» и вовсе отключила дом, в котором находится та самая квартира, из зоны доставки. «Пока деньги покупательнице не будут полностью возвращены, наши сочные вопперы и хрустящая картошечка туда не поедут», — написано в Telegram-канале сети фастфуда. В сообщении уточняется, что это жестко, но справедливо.

Пудовкин назвал решение фастфуда «дешевым пиаром». «Просто делают себе такой грязненький и достаточно сомнительный пиарчик», — сказал он.

Пост на тему в Telegram также опубликовал агрегатор Aviasales. «Я стал жертвой популярной нынче мошеннической схемы в сфере недвижимости: родители родили меня на свет, но не купили квартиру. Теперь вместо оплаты ипотеки путешествую», — говорится в сообщении.

Пригожин призвал стороны прийти к нулевой точке

Россияне активно обсуждают тему с квартирой Долиной в сети. На этот счет высказываются и звезды. Например, певица Слава пожаловалась, что не может продать ни одну из своих квартир. «Мне нужно пройти все наркологические клиники (...) и если покупатель узнает, что я артистка, то, значит, я могу кого-то развести», — высказалась она в ролике, который опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что в этой ситуации двое пострадавших и они должны прийти к нулевой точке. «Если продавцу вернули квартиру, то и покупателю должны вернуть деньги», — сказал он.

Певица Лариса Долина Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Выражение «эффект Долиной» захотели внести в словари

Заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена профессор Наталия Козловская считает, что выражение «эффект Долиной» может быть внесено в российские словари из-за популярности в информационном пространстве в 2025 году. Эксперты по языку отметили резкий рост запросов по словосочетаниям «схема Долиной» и «эффект Долиной» в июле и октябре 2025 года.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей 34-летней матери-одиночке Полине Лурье. В результате суд решил оставить недвижимость в собственности артистки. Покупательница, которая осталась без квартиры и денег, намерена подать жалобу в Верховный суд.