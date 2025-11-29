Ларису Долину начали отменять

Россияне стали массово сдавать билеты на концерты Ларисы Долиной

Певицу Ларису Долину стали отменять. Россияне начали массово сдавать билеты на ее концерты, передает Telegram-канал Baza.

В частности, 29 ноября концерт должен пройти во Владивостоке. Количество свободных мест, как стало известно журналистам, всего за день резко увеличилось — с 25 до 224. В Хабаровске, где концерт намечен на 2 декабря, число нераспроданных билетов выросло с 7 до 35.

На ход дела с квартирой Долиной отреагировали и в крупных компаниях. Так, московский ресторан «Кафе Пушкинъ», как узнал канал, удалил публикацию о выступлении певицы на Новый год из своих соцсетей и с сайта. Билеты на мероприятие стоили по 95 тысяч рублей. Вместе с тем в руководстве сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» заявили о временном прекращении доставки еды к дому Долиной. Предоставлять услугу продолжат после того, как покупательнице квартиры Долиной, Полине Лурье, вернут деньги.

Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье, которая купила квартиру Долиной. Суд принял решение оставить квартиру в Хамовниках в собственности Долиной, которая, как утверждается, в момент сделки находилась под влиянием мошенников.

Накануне рядом с домом Долиной москвичи устроили место паломничества. Стена Долиной возникла в качестве оберега для всех желающих приобрести жилье без последствий: около нее оставляют записки, детские игрушки, замки, свечи, но чаще всего тапочки как символ домашнего уюта.