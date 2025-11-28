В Москве появилась стена Долиной

В Москве желающие купить квартиру оставляют дары и записки у стены Долиной

Жители Москвы, стремящиеся купить квартиру, устроили место паломничества у дома певицы Ларисы Долиной. Об этом на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказал блогер, PR-специалист Роман Масленников.

Возникшее «место силы» располагается у дома артистки в Ксеньинском переулке и созвучно названию одного из ее хитов. Стена Долиной появилась на фоне новостей о мошенничестве с квартирой Долиной и служит своеобразным оберегом для всех желающих приобрести жилье. Москвичи верят, что если принести к стене Долиной какой-то дар или оставить записку, то грядущая сделка по покупке квартиры пройдет без проволочек. У стены можно увидеть детские игрушки, замки, свечи, но чаще всего тапочки как символ домашнего уюта. В одной из записок, оставленных у «места силы», говорится: «Старушка, старушка, не обмани с двушкой».

Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье, которая купила квартиру Долиной. В момент сделки, как утверждается, артистка находилась под влиянием мошенников. Суд принял решение оставить квартиру в Хамовниках в собственности Долиной. Жалобу Лурье рассмотрела коллегия из тройки судей в закрытом режиме. Такую необходимость адвокат певицы объяснил оглашением в зале суда результатов медицинской экспертизы Долиной.