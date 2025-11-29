Культура
13:59, 29 ноября 2025

В окружении Долиной заявили о бот-атаках на имя певицы

В окружении Долиной заявили, что ее травлей в сети занимаются проплаченные боты
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Травля Ларисы Долиной в сети спровоцирована недоброжелателями. Об этом пишет Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на источники в окружении певицы.

Как утверждают близкие артистки, многочисленные гневные комментарии под публикациями о концертах Долиной пишут не настоящие пользователи, а проплаченные боты. Сама звезда уверена, что шквал негодования в интернете — акция ее врагов, которые решили воспользоваться ситуацией на фоне дела о мошенничестве с квартирой. В разговоре с близкими Долина заявляет, что оснований для обвинений певицы и требования вернуть квартиру покупательнице нет и суд это подтвердил. «Она ведь ничего не украла. Всем нормальным людям понятно, что она честно, через суд вернула свою собственность», — утверждают источники канала.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной. Так, во Владивостоке за сутки до выступления билеты сдали почти двести человек. Вместе с тем в «Кафе Пушкинъ» удалили публикацию о выступлении певицы на Новый год, а в руководстве сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» заявили о временном прекращении доставки еды к дому Долиной. Продюсеры предполагают, что судебные тяжбы с квартирой скажутся на гонорарах артистки.

