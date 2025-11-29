Культура
14:48, 29 ноября 2025

Пригожин отреагировал на отмену Ларисы Долиной

Продюсер Пригожин: Обе пострадавшие в деле Долиной должны прийти к нулевой точке
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на отмену певицы Ларисы Долиной. В разговоре с «Лентой.ру» бизнесмен отметил, что в истории с квартирным вопросом артистки пострадали две стороны.

«У этой истории два пострадавших: продавец и покупатель. Обе пострадавшие стороны должны прийти к нулевой точке. Если продавцу вернули квартиру, то и покупателю должны вернуть деньги», — считает Пригожин.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной. Так, во Владивостоке за сутки до выступления билеты сдали почти двести человек. Вместе с тем в «Кафе Пушкинъ» удалили публикацию о выступлении певицы на Новый год, а в руководстве сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» заявили о временном прекращении доставки еды к дому Долиной.

Источники в окружении певицы считают, что травля Долиной в сети спровоцирована недоброжелателями. Как утверждают близкие артистки, многочисленные гневные комментарии под публикациями о концертах Долиной пишут не настоящие пользователи, а проплаченные боты. Сама звезда уверена, что шквал негодования в интернете — это акция ее врагов, которые решили воспользоваться ситуацией на фоне дела о мошенничестве с квартирой.

