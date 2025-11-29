Долину захотели внести в словари из-за скандала с квартирой

Профессор Козловская: Выражение «Эффект Долиной» могут добавить в словари

Выражение «Эффект Долиной» может быть внесено в российские словари из-за популярности в информационном пространстве в 2025 году. Об этом журналистам ТАСС рассказала заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена профессор Наталия Козловская.

«Эффект Долиной» ушел в разговорную лексику. Эксперты по языку отметили резкий рост запросов по словосочетаниям «схема Долиной» и «эффект Долиной» в июле и октябре 2025 года.

Как отметила Козловская, фраза может войти в словари, но не в академические. В современной практике составления словарей есть особый тип изданий — неографические ежегодники, чей выпуск после некоторого перерыва возобновлен в Институте лингвистических исследований РАН, объяснила она.

По ее словам, такие фразы как «эффект Долиной», «схема Долиной», «бабушкина схема» будут отражены на неологическом ресурсе «Новое в русской лексике», поскольку стали заметными явлениями русской речи. «Вряд ли они войдут в язык и в «большие» толковые словари; скорее всего, эти выражения уйдут в прошлое вместе с медиаповодом, подобно тому как ушли еще недавно бывшие у всех на слуху «розовая кофточка», «водолазка извинений», «голая вечеринка» и «войти не в ту дверь», — уточняет ученый.

При этом этический аспект, как отмечает филолог, проанализировать гораздо сложнее, утверждают лингвисты.

«Новые выражения, о которых мы говорим, порождены коллективным языковым сознанием, а не каким-то конкретным человеком, который имел намерение обидеть Ларису Долину. Используя эти выражения, говорящий стремится как можно точнее обозначить ситуацию, заострить проблему (которая, согласитесь, волнует все современное российское общество)», — добавила Козловская.

Ранее стало известно, что суд снял арест с квартиры Ларисы Долиной в Москве. Теперь артистка снова может распоряжаться недвижимостью. Кроме того, за певицей также признано право на возмещение имущественного вреда в размере 175 миллионов рублей.