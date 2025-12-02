Риелтор раскрыл масштаб «эффекта Долиной»

Риелтор Барсуков рассказал о жалобах коллег из-за эффекта Долиной

В России не повально, но все же наблюдается нежелание некоторых покупателей приобретать объекты недвижимости у пожилых людей, рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт сообщил, что некоторый «эффект Долиной» действительно присутствует в российском обществе, когда покупатели не хотят заключать сделки по покупке недвижимости у пожилых собственников. Вместе с тем он подчеркнул, что эта тенденция не несет масштабный характер.

«В определенном смысле есть подобное. Я бы не сказал, что прямо повально, потому что многие все-таки понимают, что преувеличены масштабы этого всего. Но иногда, когда спрашивают про возраст собственника, есть отказы. Коллеги жалуются, что с пожилыми продавцами становится потяжелее продавать объект. Но я бы не сказал, что реакция адекватна тому небольшому количеству дел, которые реально были», — отметил Барсуков.

Собеседник «Ленты.ру» посоветовал покупателям при покупке внимательно смотреть на схему предстоящей сделки и проверять несовпадения в деталях «легенды» продавца недвижимости. Он также порекомендовал обращаться за услугами риелторов, которые интегрированы в профсообщество и работают в паре с юристом.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что недовольство россиян направлено не против певицы Ларисы Долиной, которая вернула себе квартиру после мошеннической сделки, а против решения суда.